Avvelenati cani nella Valle dei Templi: la denuncia del "Rifugio Hope"

Dopo una pausa durata alcuni anni, un nuovo episodio di avvelenamento si è registrato ai danni dei randagi che vivono serenamente all'interno della Valle dei Templi.

A denunciarlo è l'associazione "Rifugio Hope" che è accorsa per soccorrere un cane, soprannominato Skizzo, che da tempo staziona nei pressi dell'area archeologica.

"I cani della Valle dei Templi sono stati avvelenati - scrivono in un post -. Un luogo magico, una magia rotta dalla delinquenza e dall’essere più malvagio che Dio abbia mai potuto creare. Un luogo che custodisce beni archeologici dal valore inestimabile, un luogo invalicabile , che non è riuscito a proteggere i suoi più fedeli custodi. La verità è che non c’ è modo di proteggervi. Il male vince sempre sul bene. E nella giustizia ormai da tempo non crediamo neanche più".