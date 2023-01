Tre pitbull sventrano cucciolo e aggrediscono famiglia: via alle indagini

Fanno irruzione in un terreno privato e, completamente fuori controllo, tre molossi uccidono un cucciolo e terrorizzano una famiglia.

La vicenda è accaduta a Canicattì ed è raccontata dall'edizione odierna del quotidiano La Sicilia.

I fatti sono avvenuti in contrada Caizza, in una zona periferica, poco prima di Capodanno. I tre pitbull sarebbero apparsi dal nulla lasciando solo il tempo ai padroni di casa di fuggire. Il cucciolo è stato però ucciso in pochi istanti.

Sulla vicenda sarebbero in corso indagini, mirate soprattutto ad accertare se i tre cani fossero di proprietà di qualcuno o se si tratta di randagi.