"Niente foto dei defunti sulle bare, né applausi e raccolte fondi solo dalla Caritas": preti di Campobello richiamano all'ordine

"Nessuna foto sulla bara, niente applausi e il feretro esce accompagnato dal canto. Le condoglianze si fanno sul sagrato". Ma anche "non è permesso fare raccolte in chiesa durante il funerale, solo la Caritas può farlo". Lo hanno disposto, con una lettera dell'unità pastorale 'Maria Madre della Chiesa', secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, i parroci don Davide Burgio e don Alessio Caruana. "Non è permesso - scrivono - fare raccolte in chiesa durante il funerale, solo la Caritas 'Don Tonino Bello' può farlo. Questo non è un principio di esclusività o diniego, ma una prassi liturgica e pastorale". I due parroci hanno ricordato che "le opere di suffragio per l'anima del defunto sono: la celebrazione di una messa in sua memoria, per tale motivo è permesso solo alla Caritas di avere il banchetto in chiesa durante i funerali".

"Non è concessa - è stato scritto chiaramente - l'esposizione di foto sulla bara e non sono permessi applausi, il feretro esce accompagnato dal canto, le condoglianze si danno sul sagrato".