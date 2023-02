Brucia l’auto di un impiegato in ditta di commercio alimentari, nessun dubbio: rogo è doloso

Brucia l’auto, una Alfa Romeo Giulietta, di proprietà di un dipendente di una ditta di commercio alimentari. E’ accaduto durante la notte fra lunedì e ieri in via Edison a Campobello di Licata dove sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Nonostante non siano rivenute tracce di liquido infiammabile, taniche sospette o inneschi sospetti, i carabinieri non avrebbero, a quanto pare, nessun dubbio sulla matrice dolosa . Ma spetterà all’attività investigativa riuscire, laddove possibile, a fare chiarezza. La vittima, ossia il proprietario dell’autovettura devastata dalla fiamme, non avrebbe – stando a quanto è emerso ieri – avuto sospetti su nessuno, né – a suo dire – avrebbe subito minacce o pressioni in passato.

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Agrigento che è stata subito allertata dai militari dell’Arma. Un fascicolo d’inchiesta è stato, infatti, aperto a carico di ignoti.

L’Alfa Romeo Giulietta era stata lasciata parcheggiata in via Edison dal proprietario: un trentaseienne residente a Campobello di Licata, dipendente di un’impresa di commercio di prodotti alimentari. Le fiamme, sviluppate durante la notte, sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Sul posto anche i militari dell’Arma di Campobello di Licata. Mentre i pompieri si sono occupati del tentativo di salvare l’utilitaria, i carabinieri hanno provato a stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale. Nessun dubbio, non per i carabinieri, la natura dolosa del rogo che ha, di fatto, danneggiato, e anche pesantemente, l’Alfa Romeo Giulietta del trentaseienne residente a Campobello di Licata. I pompieri non hanno comunque rinvenuto tracce di liquido infiammabile. E purtroppo, in via Edison, non ci sono impianti di videosorveglianza da poter-dover analizzare. Il danno, provocato all’impiegato, ieri, non risultava essere quantificato. Il proprietario della macchina, un trentaseienne residente a Campobello di Licata, non avrebbe esternato – secondo quanto trapelato ieri – dubbi o sospetti su nessuno.