Calunnia a imprenditori, nuovo rinvio a giudizio per il falso pentito Tuzzolino

Nuovi guai giudiziari per il falso pentito Giuseppe Tuzzolino rinviato a giudizio per l'accusa di calunnia aggravata ai danni di due imprenditori gelesi. Al processo si arriva nonostante due richieste di archiviazione da parte della procura.

Tuzzolino avrebbe accusato falsamente gli imprenditori gelesi Luca, finiti a loro volta al centro della maxi inchiesta “Camaleonte”. L'allora collaboratore di giustizia raccontò che i titolari dell'azienda che commercializzava auto avrebbero organizzato alcuni summit della criminalità organizzata in locali di loro proprietà: circostanza che si rivelò del tutto infondata.

Nelle scorse settimane l’ex collaboratore di giustizia è stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione dal tribunale di Palermo proprio per il reato di calunnia nei confronti della direttrice generale della Fondazione Federico II ed ex dirigente regionale Patrizia Monterosso mentre alcuni mesi prima è stato condannato in via definitiva a quattro anni di reclusione per calunnia nei confronti dell’avvocato Salvatore Pennica, suo ex difensore che fu accusato falsamente di avere custodito su suo incarico, nel 2013, supporti informatici contenenti rivelazioni “scottanti” su politica, malaffare e corruzione a tutti i livelli.