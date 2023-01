Aggredito e rapinato di mille euro: 38enne denuncia i due e viene arrestato perché è irregolare

Racconta d’essere stato aggredito e rapinato di mille euro in contanti. Ed effettivamente all’ospedale “Giovanni Paolo II” i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico con ferita lacero contusa. Due i tunisini, entrambi braccianti agricoli, che sono stati denunciati alla Procura. Ma lui, la vittima, un trentottenne tunisino, è stato arrestato perché è emerso, dopo i rilievi segnaletici, che l’alias utilizzato risultava essere stato già espulso dall’Italia e rimpatriato il 4 marzo del 2019. I carabinieri sono riusciti a fare chiarezza rispetto a quanto è accaduto, poco prima di mezzanotte dell’Epifania, a Caltabellotta. Quella sera, assieme ai militari di Burgio, intervennero per una rissa fra tunisini, si disse fossero ubriachi, e in quattro finirono, appunto, al pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca.

Poi il trentottenne, parlando della rapina di mille euro, ha fatto scattare le denunce per i suoi connazionali di 23 e 27 anni. Accertato però che lui, la vittima, fosse presente in maniera irregolare sul territorio italiano è stato, appunto, arrestato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il tunisino ferito è stato comunque rimesso in libertà.