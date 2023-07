Caldo, superati i record: 45,2 °C a Ribera, 44,8 ad Agrigento e 46,3 °C a Licata

Ieri in Sicilia sono state 10 le stazioni della rete Sias che hanno battuto il record di temperatura massima della loro serie iniziata nel 2002. I nuovi record sono stati raggiunti nella stazione Riesi, che ha registrato una massima di 45,8 °C; a Ribera, con 45,2 °C: ad Agrigento che ha registrato una massima di 44,8 °C. Si aggiungono a queste la stazione di Sciacca, che ha registrato una massima di 44,4 °C; Mazara del Vallo con una massima di 44,4 °C; Piazza Armerina, con 43,9 °C; e Agrigento Mandrascava con 43,0 °C. Il massimo valore registrato ieri sulla rete Sias, con una temperatura di 46,3 °C, è stato registrato dalla stazione Licata, superando il valore massimo precedente di 42 °C registrato il 25 luglio del 2009.

Ondata di caldo eccezionale, ecco perché

“L'ondata di caldo che ha interessato buona parte d'Italia nella giornata di ieri tutto può definirsi fuorché normale o 'classica dell'estate' - ha dichiarato Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.com - . Al netto dei dati che parlano da soli, con punte di 46-47°C in Sicilia, la massa d'aria che ci sta interessando è di diretta estrazione sahariana, quindi di per sé già molto calda in questo periodo dell'anno e in un contesto di costante riscaldamento globale, ma ulteriormente esasperata sul Mediterraneo centro-occidentale da quella che viene definita subsidenza anticiclonica. Nello specifico l'alta pressione africana ha compresso verso il basso la massa d'aria che così si è ulteriormente surriscaldata e seccata (per le leggi fisiche dei gas). In atmosfera libera ci siamo così ritrovati sulla testa, a circa 1500-1600m di quota, temperature di 24-26°C e fino a 28°C su Sicilia e Sardegna. Si tratta di temperature sopra la media anche di 10-12°C, considerando che a quella quota, sempre in atmosfera libera, dovremmo riscontrare temperature in genere comprese tra 14 e 18°C al più. Smarchiamo subito un punto: abbiamo parlato di aria ulteriormente surriscaldata e seccata per effetto dell'alta pressione, ma questo soprattutto in quota. Al suolo l'avvezione calda ha invece 'raccolto' l'umidità del Mar Mediterraneo, ecco perché abbiamo sofferto invece condizioni marcatamente afose specie lungo le coste tirreniche e in generale sul Nord Italia. Il nocciolo intenso dell'ondata di calore ingloba praticamente quasi tutto il Mediterraneo occidentale e il Centrosud Italia, mentre il Nord è rimasto più ai margini pur con temperature comunque sopra la media e afa alle stelle. Non stiamo quindi parlando di temperature sopra la media di 10-12°C su aree ristrette della Penisola, ma sostanzialmente su gran parte del Centrosud, mentre al Nord le anomalie sono risultate meno marcate (di fatto solo in questa macroarea il caldo non è stato eccezionale per quanto comunque intenso)”.

"Non è finita"

“Non è finita qui: questa ondata di calore continuerà a protrarsi con intensità anche nei prossimi giorni, pur smorzandosi al Centrosud entro il weekend (al Nord anche prima), ma probabilmente trovando nuovo vigore la prossima settimana, specie al Sud. Non stiamo dunque parlando di una toccata e fuga del caldo eccezionale, ma di una fase che potrebbe durare altri 8-9 giorni, pur con delle fisiologiche modulazioni" - ha spiegato Edoardo Ferrara di 3Bmeteo.com - .

Il rovescio della medaglia del caldo: violenti temporali

"Aria calda e umida costituisce il carburante principale dei temporali. Chiaramente in una situazione di caldo così intenso, i fenomeni temporaleschi una volta sviluppati possono manifestarsi con particolare violenza, avendo molta più energia a disposizione, risultando peraltro pericolosi. E' quanto già accaduto sulle Alpi, ma in generale il Nord nei prossimi giorni rischierà temporali molto intensi associati a grandine grossa e improvvise violente raffiche di vento con potenziali danni. Il prezzo da pagare per avere una parziale rinfrescata” - concludono da 3bmeteo.com - .