Calci e pugni per rubargli i soldi: 41enne in ospedale con il setto nasale rotto

E’ stato aggredito mentre, all’alba, era in cammino lungo via Accursio. In due, a volto scoperto, lo hanno ripetutamente colpito con calci e pugni, cercando di rubargli i contanti. Il quarantunenne licatese è però riuscito a liberarsi e a scappare a perdifiato, rifugiandosi nella sua abitazione. Dolorante e sotto choc, si è poi recato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Al disoccupato sono state diagnosticati lividi nella regione orbitale, la frattura delle ossa del naso e una ferita lacerocontusa al cuoio capelluto. Dopo ore ed ore, l’uomo è stato dimesso dalla struttura ospedaliera con una prognosi di circa 30 giorni, salvo complicazioni naturalmente.

Il disoccupato quarantunenne si è poco dopo recato in caserma ed ha presentato denuncia, a carico di ignoti, ai militari della stazione dei carabinieri di Licata, raccontando quanto, suo malgrado, gli era accaduto e quanto, grosso modo, ricordava. L’Arma ha avvisato il sostituto procuratore di turno di Agrigento e avviato le indagini per provare ad identificare i due balordi che hanno, appunto, agito a volto scoperto. Non ci sono conferme istituzionali, ma appare scontato – di tratta di routine investigativa ormai - che uno dei primi passi investigativi già mossi possa essere stata la verifica di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nella zona dove è avvenuta la tentata rapina. Non filtrano, ed è inevitabile che sia così, indiscrezioni sull’attività investigativa. Non è escluso, inoltre, che il licatese vittima dell’aggressione possa tornare ad essere ascoltato dai carabinieri, qualora chiaramente dovessero servire chiarimenti o ulteriori dettagli sull’accaduto.