L'auto della coppia è stata incendiata? Aperta un'inchiesta

Non c'è nessuna certezza. L'ipotesi privilegiata è però una soltanto: dolo. E i carabinieri di Licata hanno subito avviato le indagini per acclarare cosa sia accaduto, nella notte fra lunedì e ieri, in via Torregrossa a Licata. Una Fiat Punto, intestata ad una coppia, è andata misteriosamente a fuoco. Ad accorrere sono stati i pompieri del distaccamento cittadino e i militari dell'Arma. I primi si sono, naturalmente, occupati di salvare il salvabile, mentre gli investigatori sono già, appunto, al lavoro per stabilire cosa sia effettivamente accaduto e se, come sembra, l'utilitaria è stata incendiata.

Entrambi i coniugi, un pensionato di 68 anni e una impiegata sessantenne, sono stati già sentiti dai carabinieri di Licata. Si tratta di passaggi investigativi di routine che servono per fare, eventualmente, chiarezza ed indirizzare l'attività investigativa. Non trapelano indiscrezioni su se, e quanto, acquisito dai carabinieri. Così come non è chiaro se, nell'area dove era stata lasciata parcheggiata l'autovettura, vi siano o meno impianti di videosorveglianza.

Servirà verosimilmente del tempo, come sempre avviene in questo genere di casi, per cercare di stabilire cosa effettivamente ha innescato la scintilla iniziale e, se è stato veramente un rogo doloso, chi e perché ha appiccato il fuoco.