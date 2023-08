Brucia l'auto di una coppia di pensionati, cause non chiare: aperta un'inchiesta

Distrutta da un incendio dalla dubbia natura, una matrice tutta ancora da accertare. Ad essere completamente devastata dalle fiamme, all'alba di ieri, è stata una Nissan Qashqai che era posteggiata in via Salvo D'Acquisto a Ribera e che è risultata essere intestata ad una pensionata settantaduenne, ma in uso al marito: un pensionato settantacinquenne. Sul caso, stanno indagando i carabinieri della tenenza cittadina.

Erano le 4,22 quando è risuonato l'Sos e sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri. I primi, idranti alla mano, hanno circoscritto e spento l'incendio. Per l'autovettura c'è stato però ben poco da fare: è, infatti, andata completamente distrutta. I carabinieri della tenenza di Ribera si stanno, adesso, occupando delle indagini. Le cause sono ancora in corso d'accertamento, ossia non sono affatto chiare. Tanto la pista del rogo accidentale, quanto quella dell'evento doloso vengono, al momento, tenute in considerazione. Di fatto, nulla sembrerebbe essere stato ancora escluso, né privilegiato.