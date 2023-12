Devastata dal fuoco l'auto di un operaio: indagini per chiarire le cause

Devastata dal fuoco l'auto, una Fiat Seicento, di un operaio quarantunenne. E' accaduto in via F22 a Raffadali dove, durante la notte fra giovedì e ieri sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri. I primi, idranti alla mano, hanno cercato di salvare il salvabile: hanno circoscritto il rogo e poi lo hanno spento. I militari dell'Arma della stazione di Raffadali e quelli del nucleo Radiomobile di Agrigento si sono invece occupati del sopralluogo di rito e di avviare le indagini.

Non ci sono certezze, ma l'ipotesi investigativa privilegiata - senza però escluderne altre - ieri sembrava essere quella dolosa. E questo nonostante non siano state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche sospette o inneschi. Servirà verosimilmente del tempo per fare chiarezza, lasciando progredire l'attività investigativa.