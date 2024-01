Bloccato sul nascere un rave party abusivo: identificati una 50ina di giovani e i 2 organizzatori

Pare fossero attese centinaia e centinaia di persone, molte delle quali provenienti da altre province siciliane. E' stato bloccato sul nascere un rave party abusivo che era stato organizzato a circa un chilometro da San Leone. Una cinquantina i giovani - dai 18 ai 35 anni - bloccati e identificati. Due i presunti organizzatori, la cui posizione è invece al vaglio.

A portare alla luce quanto stava accadendo, sono stati, domenica mattina, i poliziotti della sezione Volanti. Con il supporto di alcuni equipaggi della polizia, di carabinieri e guardia di finanza, sono state avviati i controlli e, in un ampio spazio destinato a parcheggio, le forze dell'ordine hanno trovato - impossibile non riuscirci, visto che la musica si sentiva già a distanza - diversi gruppi di giovani, un dj e attrezzature per la musica. Non c'erano però autorizzazioni e quindi l'evento, del tutto abusivo, è stato stoppato. Il rave party sarebbe dovuto andare avanti fino all'indomani mattina del lunedì.