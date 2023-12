Pensionato novantenne non torna a casa, fra ansia e preoccupazione scattano le ricerche a Bivona

Un pensionato novantenne di Bivona è scomparso. L'anziano, ieri sera, non è tornato a casa e sono in corso le ricerche dei familiari e dei carabinieri. A chiedere a tutta la collettività di mobilitarsi, negli ultimi minuti, è stato il sindaco Milko Cinà: Non si hanno notizie da ieri sera del nostro compaesano Francesco Costa. Per tutte le segnalazioni contattare le forze dell’ordine al numero 0922/983111".

"Chiedo a tutti - ha lanciato un appello, attraverso AgrigentoNotizie, Milko Cinà - di prestare attenzione durante gli spostamenti. Qualora qualcuno dovessero vedere il nostro concittadino, segnalate subito, senza perder tempo, alle forze dell'ordine". Bisogna fare in fretta, questa è, al momento, l'unica certezza che si ha a Bivona.