Rimorchio si sgancia da tir e travolge auto: due feriti, uno in gravi condizioni

Grave incidente stradale stamattina sulla strada provinciale Sp24 per Cammaata all'altezza del bivio Tumarrano. Un rimorchio, per cause ancora in fase di accertamento, è finito contro due auto che lo stavano seguendo forse perché - ma la dinamica è ancora oggetto di verifiche specifiche da parte delle forze dell'ordine - si è sganciato dalla motrice.

Una delle due auto, una Fiat Punto, è rimasta schiacciata tra il rimorchio e il guard-rail. I vigili del fuoco hanno lavorato lungamente per estrarre il conducente dalle lamiere contorte. L'uomo è stato poi caricato sull'elisoccorso del 118 di Caltanissetta e trasferito al Sant'Elia. Un altro ferito, in codice rosso ma non in pericolo di vita è stato già trasportato all'ospedale di Agrigento e da lì verrà trasferito anche lui presso l'ospedale nisseno.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cammarata cui spetterà il compito, adesso, di ricostruire l'accaduto.