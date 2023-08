Bimbo ivoriano morto nel naufragio di Lampedusa, trovata la mamma: verrà seppellito a Favara

"Sconosciuto (evento n 5) del 5/8/2023 - numero 2 - maschio". Nessun nominativo, soltanto questa scritta, sulla bara del piccolo ivoriano, di un anno e mezzo, la cui bara è stata sbarcata ieri sera, assieme ad altri tre feretri, a Porto Empedocle. Parole che hanno turbato, e commosso, anche i cuori di chi è abituato ad avere a che fare con le tragedie che si ripetono nel Mediterraneo.

"Il bimbo che verrà sepolto a Favara adesso ha un nome. Lo abbiamo saputo solo oggi, grazie ai social e alla collaborazione di una cittadina favarese che lavora in un centro a Comitini, gestito dall’associazione Cometa, in cui è accolta la mamma del bimbo morto nel corso di uno dei tanti naufragi nel canale di Sicilia - ha reso noto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che ieri sera era sulla banchina di Porto Empedocle per accogliere le bare dei 4 migranti - . Sulla bara bianca ci sarà scritto Mohamed Junior Diomande.

La tumulazione, con rito mussulmano, avverrà giovedì 24 alle ore 17 nel cimitero di Piana Traversa. Sarà presente anche la mamma, una donna ivoriana sopravvissuta alla tragedia. Non esistono parole per commentare un dolore tanto grande".