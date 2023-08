Ancora bare bianche allineate sul molo, a Porto Empedocle le autorità rendono omaggio alle quattro vittime del naufragio

La sirena della nave e il picchetto della polizia per rendere omaggio alle quattro salme dei migranti sul molo empedoclino fra le quali quella del bambino ivoriano di un anno e mezzo che verrà tumulata nel cimitero di Favara.

"Le cerimonie per le salme sbarcate da Lampedusa sono un momento doveroso di raccoglimento attorno a quelle che sono tragedie individuali, ma che si iscrivono in una tragedia collettiva che non è tanto il fatto migratorio in sé, ma lo sfruttamento del bisogno delle persone e dell'illusione che le persone hanno di rifarsi una vita, poi spesso drammaticamente tradite, da parte di criminali efferati". Ha detto il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, Oltre ai feretri, dal traghetto di linea Galaxy, sono scesi anche i 573 migranti trasferiti dall'hotspot della più grande delle isole Pelagie. Gruppi che sono stati trasferiti nell'area sbarchi dello stesso porto.

"L'efferatezza di questi personaggi è ulteriormente, di recente, dimostrata dalle operazioni anti-pirateria che le nostre forze di polizia e la nostra magistratura hanno messo in atto - ha sottolineato il prefetto Romano - . I migranti non soltanto vengono mandati in mare su barchini insicuri e facilmente affondabili, ma addirittura vengono abbordati da pescherecci, o pseudo tali, nordafricani, i quali li assaltano con operazioni di pirateria e rubano loro il motore che è l'unica parte di valore delle carrette. E rubare il motore significa lasciarli alla deriva, questo è il livello a cui sono arrivate queste organizzazioni criminali. Dovremmo riflettere tutti su cosa sia, in realtà, questo fenomeno migratorio - ha concluso il prefetto di Agrigento - . La sua natura ruota soprattutto attorno alla criminalità di chi ci guadagna".

Ad accogliere i feretri c'erano anche i due sindaci, rispettivamente di Favara e Palma di Montechiaro dove riposeranno le vittime innocenti dell'ennesima tragedia.

"Palma di Montechiaro, come sempre, ha risposto 'presente' . Tre le bare che verranno tumulate nel nostro cimitero. E' un dramma insopportabile, le persone non possono continuare a morire per bisogno, disperazione e per l'illusione di una vita migliore, vita che spesso non trovano. E' un problema di natura europea, non italiano, e bene sta facendo il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che continua a investire l'Europa per questa che non è più emergenza". Ha detto Stefano Castellino, sindaco di Palma di Montechiaro.

"Proviamo la solita rabbia, che non si traduce però in risultati. Ogni volta ce lo diciamo, ci dispiaciamo, ogni volta veniamo qui a piangere i morti. E le bare di neonati e bambini toccano il cuore di tutti. Non è emergenza, non lo è più. I Governi devono accettarlo, non devono nascondersi dietro la parola 'emergenza'. Non possiamo più continuare in un Paese civile ad assistere a tutto questo". Sono state invece le parole pronunciate dal sindaco di Favara Antonio Palumbo, sindaco di Favara dove verrà seppellito il bimbo ivoriano di un anno e mezzo che ha perso la vita in un naufragio d'inizio agosto. Palumbo è sindaco dall'ottobre del 2021 e da allora, nel cimitero della sua città, ha accolto le bare di sei bambini. "Queste persone – ha aggiunto il primo cittadino favarese - muoiono solo perché pensano, che venendo in Italia o in Europa, possano trovare una vita migliore. Nessuno metterebbe a rischio la vita dei propri figli, caricandoli su barchini pericolosi, se non fosse necessario, indispensabile, alla sopravvivenza".