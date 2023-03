"I bambini del mondo” a Pediatria: dopo il tradizionale gesto d’amore al via il festival internazionale

Hanno portato un sorriso, una carezza e anche momenti di folclore ai piccoli ricoverati del reparto Pediatria del "San Giovanni di Dio". Come da tradizione, prima di iniziare le loro performance artistiche,?I bambini del mondo? hanno fatto visita ai degenti dell'ospedale cittadino. A rallegrare la corsia il gruppo ?Compagnia Folklorica Hidalgo? della città di Tulancingo in Messico che ha regalato un saggio del loro folklore: una travolgente musica messicama che ha coinvolto bambini, genitori e operatori sanitari.

?Un bel gesto da parte degli organizzatori del Festival, con i quali abbiamo da anni instaurato un eccezionale feeling ? ha detto il primario Giuseppe Gramaglia ?, grazie a 'I bambini del mondo' anche in ospedale arriva il Mandorlo in Fiore che porta un po? di allegria ma anche amore per i nostri piccolo degenti?.

?I Bambini del mondo sono pronti ad aprire il 75° Mandorlo in fiore ? dicono Giovanni Di Maida e Luca Criscenzo ? con lo spirito che da sempre li contraddistingue, ovvero coniugando il folklore con la promozione umana e sociale per difendere i diritti dei minori e per continuare a diffondere nel mondo i grandi valori della pace, della fratellanza e della concordia tra popoli?.

Alla ventesima edizione del Festival internazionale ?I bambini del mondo?, organizzato dall?Aifa (Associazione international folk Agrigento), partecipano i gruppi folkloristici internazionali di: Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù, Turchia. Con gli ospiti internazionali i gruppi locali di Gergent, Oratorio Don Guanella, I Fiori del Mandorlo, I piccoli del Val d?Akragas, Fabaria Folk, I Carusi di Girgenti, I 3 castagni dell?Etna.

Domani, alle ore 10, il primo "bagno" di folla con la sfilata che da inizio al 75° Mandorlo in Fiore. Alle 20:30, al teatro Pirandello, lo spettacolo di apertura del 20° Festival Internazionale ?I bambini del mondo? con la presenza di tutti i gruppi internazionali e di quelli agrigentini.