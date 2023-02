Sarà il Concordia ad ospitare lo spettacolo finale: spazio solo per cinquemila persone

Sarà la spianata dinnanzi al tempio della Concordia ad ospitare lo spettacolo finale del Mandorlo in Fiore, il prossimo 12 marzo. La decisione è stata presa dall'organizzazione e comunicata al Parco Archeologico, anche se, a quanto pare, non vi sarebbero ancora le dovute autorizzazioni da parte della Questura.

La scelta della location avrà delle conseguenze già chiare su quanto avverrà a fine festival: quel sito, infatti, è già provato che può ospitare solo fino a 5mila persone con le nuove normative di sicurezza. Si dovrà quindi ripiegare, come avvenuto negli anni passati, su un accesso contingentato magari da ticket, con la conseguenza che però in tanti rimarranno verosimilmente fuori dai cancelli del Parco.

Intanto si continua (ben lontani da microfoni e telecamere) una partita a scacchi per trovare le coperture all'iniziativa: solo venerdì si riunirà il Consiglio del Parco archeologico che potrebbe (ma è d'obbligo il condizionale) votare il bilancio dell'Ente che però dovrà essere poi reso immediatamente esecutivo per iniziare a produrre effetti fin da subito (leggasi iniziare a liquidare somme). Il Parco nel frattempo dovrebbe quantomeno pubblicare l'avviso esplorativo per quanto riguarda gli alberghi ma, appunto, senza provvedimenti definitivi non potrà aggiudicare alcunché nonostante lo stanziamento (sulla carta) da 200mila euro.

Trentamila euro arriveranno dalla Regione e il resto si cercherà di reperirlo da sponsor privati e dal Comune, che dovrebbe investire parte dell'imposta di soggiorno. Il condizionale è in tal senso d'obbligo perché non sembra che gli uffici di palazzo dei Giganti siano ben disposti verso l'approvazione di impegni di spesa molto "ipotetici" e ad oggi non correlati ad un programma definitivo di eventi e costi quantomeno previsti.

Il tempo è però adesso davvero finito e bisogna decidere sul da farsi, con l'organizzazione del Mandorlo che continua a rassicurare sull'effettivo svolgimento della manifestazione e tanti che, riservatamente, continuano a sussurrare che dopo il Covid sarà una cattiva gestione a bloccare ancora una volta la festa più amata e attesa dagli agrigentini.