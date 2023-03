Mandorlo in fiore, ecco come cambia la viabilità per la sfilata di domenica

Tutto pronto per la prima giornata del Mandorlo in fiore che si terrà il prossimo 5 marzo con una grande sfilata che attraverserà il centro città.

Per l'occasione il Comune ha disposto una complessiva riorganizzazione del traffico fin dalle 6 del mattino.

Si parte da piazza Pirandello, dove i gruppi (sia degli adulti che dei bambini) si raccoglieranno per sfilare solo a partire da porta di ponte. Qui è stato imposto il divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle 6 fino a cessato bisogno e divieto di circolazione, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli automezzi delle Forze dell'Ordine. Quanti provengono da via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone devono transitare per la via Amendola.

Divieto di sosta dalle 6 anche in piazza Sinatra: i residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per piazza Pirandello (lato panificio) per immettersi nelle vie.

Chiusa fino a cessato bisogno e a partire dalle sei la via Atenea, mentre in piazza Vittorio Emanuele, nel parcheggio lato Prefettura dalle 6 e fino a cessato bisogno, è vigente il divieto di sosta con rimozione, per consentire i preparativi per la sfilata.

Piazza Vittorio Emanuele sarà chiusa al transito in direzione piazza Marconi all'altezza delle Poste, con possibilità per chi proviene dalla via Imera di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto Garibaldi, mentre in piazza Aldo Moro scatterà il divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle 6 fino a cessato bisogno in tutta la piazza e chiusura al transito veicolare nelle discese lato Centro Estetica e lato Banca Unicredit. In piazza Marconi sarà imposto il divieto di sosta e di circolazione, coì come in salita Coniglio e al Viale della vittoria nel tratto tra l'incrocio con piazza Marconi e via Duse. Il traffico sarà bloccato, ma senza divieto di sosta, sempre al viale della Vittoria all'altezza dell'ex caserma dei vigili del fuoco. La via Crispi sarà chiusa anche al transito, in direzione piazza Marconi all'altezza dell'Hotel della Valle, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili, e sarà chiusa anche all'altezza dell'incrocio con via Sturzo, con obbligo di svolta a destra verso via Crispi a valle.

Chiuse inoltre via delle Torri, va Empedocle e via Acrone, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Esseneto e piazza Marconi, ad eccezione di chi deve raggiungere il parcheggio presente all'interno della stazione ferroviaria.

Chiusa al traffico anche le vie Demetra e Artemide in direzione verso via Gramsci, tranne per chi deve raggiungere il cimitero.

A disposizione per la sosta vi sono le seguenti aree: via Cicerone, via Papa Luciani, via San Vito, via De Gasper, via Plebis rea, via XXV aprile, via Acrone (parcheggio Rfi) e il pluripiano di via Empedocle.