Assistita e curata con amore alla vigilia di Ferragosto, paziente ringrazia Medicina nucleare

Visitata, assistita, curata alla vigilia di Ferragosto, quando di norma tutto si ferma. Ma non, naturalmente, i medici e gli infermieri che sono in servizio negli ospedali. Paziente, oggi, racconta la sua esperienza al reparto di Medicina nucleare dell'ospedale "San Giovanni di Dio". E non lesina i ringraziamenti per chi è stato determinante "a tamponare, con urgenza, il problema di allergia ai farmaci per l'ipertiroidismo".

"Oggi voglio essere una voce fuori dal coro e raccontare la mia esperienza personale decisamente positiva e straordinaria, vissuta nel nosocomio agrigentino - ha scritto Giusy Chianetta, pensando anche agli episodi di malasanità che vengono riferiti in merito all'ospedale di Agrigento - . Voglio evidenziare la grande professionalità di medici e personale che abbinano alle grandi competenze anche sensibilità umana verso chi soffre, che non sempre si trova tra i reparti. E le mie parole nascono ed escono spontaneamente dal cuore! Voglio ringraziare vivamente tutto il reparto di Medicina nucleare dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ed in particolare la bravissima e dolcissima dottoressa Ilaria Gelo, per la sua cordialità, professionalità e umanità espressa nei miei confronti - scrive Chianetta - . Mi ha visitato in ospedale il 14 agosto, vigilia di una ricorrenza dove spesso l’Italia si ferma, assicurando prontamente una prestazione curativa con iodio 131 contro l’ipertiroidismo, sostenendomi anche moralmente. Un grande grazie anche al direttore sanitario dottore Garufo, per il suo fondamentale contributo a tamponare con urgenza il mio problema di allergia ai farmaci per l’ipertiroidismo. Un grazie di cuore a tutti!".