Le iscrizioni sono aperte e coloro i quali intendono formarsi hanno tempo fino al 10 ottobre prossimo per presentare la domanda. L’istanza di manifestazione di interesse, redatta secondo il Modello A, scaricabile al seguente link : potrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo: dp.direttore@aspag.it . Coloro i quali volessero ulteriori informazioni, o chiarimenti, possono inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dp.direttore@aspag.it o chiamare il numero 0922/407532. La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento della formalizzazione dell’iscrizione, ulteriori avvisi saranno in bacheca sul sito dell’Asp di Agrigento, www.aspag.it, e chi ha già provveduto ad inviare la manifestazione di interesse sarà contattato dall’Azienda

Asp, via al terzo corso per operatori di tatuaggio e piercing: ecco come partecipare