Questura, il commissario capo Andrea Palermo è il nuovo vice dirigente della Squadra Mobile

Il commissario capo Andrea Palermo, ex dirigente del commissariato di Palma di Montechiaro prima e dell'ufficio Personale e Tecnico logistico provinciale dopo, è il nuovo funzionario addetto della Squadra Mobile, ossia il vice dell'attuale dirigente, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi. Palermo prende il posto che fino a qualche settimana fa era di Geneviève Di Natale che è stata trasferita a Siracusa.

A siglare movimenti e aggregazioni dei funzionari della polizia è stato il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

Era l'aprile del 2021 quando Andrea Palermo, nato ad Erice, veniva assegnato - dal dipartimento della Pubblica sicurezza a conclusione del 109esimo corso di formazione svolto presso l’Istituto superiore di polizia - alla Questura di Agrigento. Il funzionario è laureato, con il massimo dei voti, in Giurisprudenza. Il commissario Palermo, dopo un periodo di tirocinio pratico applicativo ha assunto le funzioni di dirigente del commissariato di Palma di Montechiaro e poi è stato trasferito all'ufficio Personale e Tecnico logistico provinciale.

Adesso, con decorrenza lunedì 19 giugno, sarà il numero due della Squadra Mobile. Ma fino a cessate esigenze continuerà ad occuparsi di tutte le incombenze che riguardano l'istituzione del commissariato di polizia di Lampedusa.

Il commissario capo Andrea Palermo, in questi anni, ha dimostrato - nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dai suoi superiori - di saperci fare, ma ha anche dimostrato, partendo da Palma di Montechiaro e da Lampedusa, di conoscere bene il territorio Agrigentino e la forma mentis dei suoi abitanti. Da lunedì lo attende un compito assai delicato e gravoso, essere il vice del dirigente della Squadra Mobile occupandosi di inchieste assai delicate.

"Ringrazio il dipartimento della Pubblica sicurezza e il questore Ricifari per il prestigioso incarico che mi è stato assegnato - ha detto il commissario capo Andrea Palermo - . Da siciliano è, per me, motivo di grande orgoglio, oltre che il raggiungimento di un sogno, essere parte della Squadra Mobile che è un po' come giocare in serie A. Per di più in una provincia così difficile qual è quella di Agrigento. Spero di ricambiare, con i fatti, la fiducia mostratami - ha aggiunto Palermo - e sono pronto ad affrontare questa nuova avventura con la voglia di fare e di crescere, assieme agli eccellenti colleghi che mi affiancheranno".