Peggiorano le condizioni meteo, in arrivo pioggia e venti di burrasca: nuova allerta gialla

Mercoledì all’insegna del maltempo in provincia di Agrigento, come nel resto dell'Isola. La protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per tutta la giornata di domani. Le precipitazioni, secondo le previsioni, saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e orientali, con quantitativi cumulati moderati.

Si prevedono venti forti sud-orientali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte. Le temperature, tuttavia, non presenteranno variazioni di rilievo. Anche il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, con un post sulla propria pagina facebook, ha invitato la cittadinanza alla prudenza ed evitare "al verificarsi di precipitazioni intense, il transito veicolare e pedonale al Villaggio Mosè, a San Leone, a Fiume Naro, a Fiume Ipsas e a Fiume Drago".