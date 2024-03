"I precedenti giudiziari di Deni sono ininfluenti": confermata l'apertura al pubblico dell'Esseneto per le gare dell'Akragas

Le restanti partite dell'Akragas per la stagione in corso si disputeranno con la presenza del pubblico. Lo ha disposto il Consiglio di giustizia amministrativa, in composizione collegiale, confermando un analogo provvedimento presidenziale che, in via cautelare, sospendeva la decisione della questura.

La vicenda, in seguito, sarà discussa nel merito. Nel frattempo la società biancazzurra ha ottenuto la licenza di pubblica sicurezza che era stata negata per via dei precedenti giudiziari del patron Giuseppe Deni, compagno della presidente Roberta Lala.

I giudici, accogliendo il ricorso dei legali del club, gli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, hanno ritenuto che l'autorizzazione avesse carattere personale e che "nell’ambito di un’organizzazione in forma societaria deve essere intestata a un persona fisica investita di poteri di rappresentanza organica della società, la quale resta l’unica responsabile dell’attività autorizzata. Conseguentemente - ricostruisce lo stesso Rubino -, poiché nel caso in esame, non era emersa alcuna criticità a carico del presidente dell’Akragas la questura non avrebbe potuto negare il rilascio della licenza richiesta".

Inoltre i legali dell’Akragas, a riprova che il rilascio della licenza richiesta non avrebbe comportato alcun pregiudizio, rappresentavano che la stessa questura di Agrigento, "a fronte delle medesime situazioni poste a fondamento del diniego della licenza richiesta, sino al 17 novembre 2023 aveva rilasciato la licenza e, pertanto, il diniego si sarebbe posto in palese contraddizione con i precedenti provvedimenti autorizzativi".