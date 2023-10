Manutenzione di reti idriche e collettori fognari, Aica al lavoro tra Sciacca, Lampedusa e Porto Empedocle

Aica è al lavoro tra Sciacca, Lampedusa e Porto Empedocle per la manutenzione delle reti idriche e dei collettori fognari. Dopo l’esecuzione degli interventi eseguiti e conclusi prima dei tempi previsti sul collettore di via Friscia Maglienti a Sciacca, per i quali è previsto il ripristino con il tappetino bituminoso non appena il calcestruzzo si sarà assestato, i tecnici stanno ora proseguendo con il rifacimento di circa 300 metri di rete idrica e collettori fognari in vicolo Secondo Grande Caricatore che racchiude un quartiere del centro storico saccense. In più si stanno occupando di 72 metri della condotta di adduzione al serbatoio in contrada Mannarazza a Lampedusa.

Ultimati anche gli interventi, eseguiti per 24 metri sotto la scalinata in cortile Dentice a Porto Empedocle, dove Aica ha proceduto con il rifacimento della rete idrica e dei collettori fognari ripristinando la piena funzionalità del collettore che sversava sulla via principale nei pressi della chiesa Santissima Trinità in Cannelle.

Da gennaio a giugno del 2023 Aica ha eseguito sul territorio provinciale ben 187 lavori di manutenzione sui collettori fognari e 1.009 sulle reti idriche: numerosi gli interventi in itinere e già ultimati nel secondo semestre.