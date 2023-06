Libero consorzio, l'assemblea dei sindaci approva il bilancio: aumentano le ore per i part time

Approvato il bilancio di previsione del Libero consorzio comunale di Agrigento: il personale part-time dell'ente potrà passare da 24 a 30 ore settimanali dopo anni di attesa.

A votare favorevolmente lo strumento finanziario è stata - all'unanimità - l'Assemblea dei sindaci. Prevista anche la riapertura del Giardino Botanico come "Teatro Efebo" per la valorizzazione anche di talenti artistici locali e non.

Il sindaco di Alessandria della Rocca Giavanna Bubello, intervenendo poco prima del voto, ha voluto sottolineare l'importanza del finanziamento con questo bilancio, del progetto di risanamento del Convento dei Frati minori, un monumento del 600 sui cui l'ex provincia, per mancanza di fondi non era riuscita ad intervenire.