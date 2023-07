Estate 2023, terza ondata di caldo: 44 gradi nell'Agrigentino

Conto alla rovescia per la terza ondata di caldo dell'estate 2023, che fra domenica e lunedì si farà sentire con temperature eccezionali che promettono di battere i record registrati negli anni passati. A provocare la nuova ondata di caldo eccezionale è ancora una volta l'anticiclone africano.

Per lunedì, previsti valori eccezionali con i 44 gradi ad Agrigento e i 45 di Siracusa. La temperatura più alta in assoluto si prevede in Sardegna per martedì 18, con 48 gradi diurni nelle zone interne meridionali.