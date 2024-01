L'inchiesta sull'aggressione degli ultras del Licata calcio: una ventina gli esagitati che hanno agito armati di spranghe

Uno è stato medicato direttamente sul posto, ossia in territorio di Sala Consilina: dove è avvenuto l'agguato. Due sono invece finiti in ospedale dove i medici hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in 15 e 6 giorni. Oltre venti le persone, verosimilmente appartenenti alla tifoseria del Real Casalnuovo che, ieri, si è imposto per 5 a 0 sul Licata calcio, che si sono scagliate contro gli ultras del Licata.

La ventina di campani, che hanno teso un vero e proprio agguato ai tifosi del Licata calcio, erano armati di spranghe di ferro. E proprio con quelle spranghe si sono scagliati contro il furgone utilizzato dagli ultras licatesi per effettuare la trasferta verso lo stadio Iorio.

Su quanto è accaduto - una aggressione violentissima - sta indagando la polizia campana. L'episodio è stato condannato dall'assessore allo Sport del Municipio della città del Faro, Maria Sitibondo, che ha anche espresso "vicinanza e piena solidarietà" alle vittime dell'aggressione.