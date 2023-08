Aeroporto ad Agrigento? Il Cartello sociale: “Tutti uniti per alzare un unico grido di rivalsa”

Il Cartello sociale torna in campo per rilanciare, per l’ennesima volta, il progetto della realizzazione dello scalo aeroportuale agrigentino, sempre più necessario a causa delle criticità ancora non risolte negli aeroporti siciliani.

“Un'opera di cui si parla da tanti decenni - dicono gli esponenti del Cartello sociale - e che non è mai riuscita ad essere messa in cantiere è sicuramente lo scalo aeroportuale di Agrigento.

Da tutte le parti si sottolinea il fatto che il nostro aeroporto si inserirebbe in un triangolo equidistante che aiuterebbe tutta La Sicilia a meglio distribuire il traffico e la portata dei vari scali. Eppure gli ostacoli alla sua realizzazione imperversano e se ne frappongono sempre di nuovi.

Tuttavia anche quando nel passato si è raggiunta una posizione favorevole, unanimemente condivisa, da parte di tutti i protagonisti del territorio non si è riusciti a convincere le autorità competenti a dare il via libera a questa importante infrastruttura. Tutti uniti, dunque, a cominciare dai nostri politici nazionali e regionali, di destra e di sinistra, fino ad arrivare ai sindaci e alle associazioni di categoria, per alzare un unico grido di rivalsa, dignità e rivendicazione ad avere anche noi una struttura adeguata che permetta al nostro territorio una migliore circolazione.

Un unico grido che sale dal basso e che invita governo centrale e regionale ad inserire l'opera nel piano dei trasporti. Come è possibile che ci siano 45 aeroporti in tutto il territorio nazionale e in Sicilia, che per territorio, popolazione e soprattutto posizione geografica, non ci sia la possibilità di uno scalo ad Agrigento? L’aeroporto non è un'opzione ma una necessità per rimediare all'isolamento in cui versa la provincia di Agrigento deprivata delle infrastrutture viarie essenziali. In ultimo va considerato come il caos voli, per cause straordinarie di queste settimane, ha dimostrato ancora di più l'importanza e l'urgenza di un altro scalo per organizzare un servizio integrato di mobilità regionale a vantaggio dei residenti e dei turisti”.