Addebiti fatti lo stesso giorno su conto correnti di marito e moglie: chi ha agito conosceva la coppia?

Sono stati presi di mira da qualcuno che li conosce? O è stata - per quanto sospetta - una semplice coincidenza? Spetterà alla polizia cercare di dare delle risposte a questi interrogativi. In città c'è stato un ennesimo, anzi due, caso di frode informatica. Particolarissimo il fatto che sui conto correnti, diversi e separati, di marito e moglie qualcuno sia riuscito ad effetturare dei prelievi non autorizzati. Prelievi fatti, entrambi, la stessa giornata. E in entrambi i casi, dai conto correnti dei due cinquantenni agrigentini sono stati prelevati, senza alcuna autorizzazione appunto, cento euro a testa.

Quando i coniugi si sono accorti dell'ammanco hanno subito denunciato tutto alla polizia. E gli agenti hanno, naturalmente, subito avviato le indagini per provare ad identificare i malviventi del web che sono riusciti a mettere a segno quest'ennesima frode e se, magari, sia stato qualcuno che effettivamente conosce la coppia.