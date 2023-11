Comune, arrivano i rinforzi: 14 nuovi dipendenti firmano il contratto

Entro dicembre del 2023 entreranno in servizio 14 nuovi dipendenti al Comune di Sciacca. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia. È una corsa contro il tempo e per dare il via libera alla firma del contratto manca l’ultimo atto, l’approvazione del bilancio consolidato, che deve passare anche dal consiglio comunale.

Poi ci vorranno alcuni giorni per definire l’iter burocratico. Con determinazione dirigenziale sono stati approvati nei mesi scorsi i verbali della commissione esaminatrice compresi quelli per la copertura di un posto di commissario di Polizia municipale. Quella effettuata è il completamento delle una delle otto procedure. Il profilo professionale che non era stato non completato è proprio quello di commissario della Polizia municipale. Il primo gruppo di nuovi dipendenti, composto da 20 unità, è in servizio già da qualche mese.