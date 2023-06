Verdura Golf Resort, soggiorni estivi da vip facendosi “immortalare” da fotografi professionisti

La stagione estiva al Verdura Resort di Sciacca, la struttura di lusso del gruppo Rocco Forte, si apre con un nuovo progetto dedicato all’arte fotografica contemporanea. Siglata una partnership con “Ricordi Stampati”, il progetto curato dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni.

A partire dal 3 luglio e nell’arco nelle due settimane successive, il Verdura Resort ospiterà il progetto fotografico e metterà a disposizione di chi vi soggiorna la possibilità di immortalare i momenti trascorsi nella struttura attraverso l’occhio di fotografi professionisti. Questa iniziativa darà agli ospiti del Verdura Resort e delle Rocco Forte Private Villas l’opportunità di portare a casa un ricordo: un ritratto d’autore scattato durante le vacanze estive nel Mediterraneo.

Le fotografie stampate assicurano la vita dei ricordi di tutti i giorni e offrono privilegio di avere un racconto iconografico in istanti che valgono la pena di essere fissati nella memoria. Per sottolineare l’importanza di questa vecchia abitudine, spesso dimenticata perché ci si affida totalmente ai dispositivi protagonisti del presente, Settimio Benedusi e Guido Stazzoni hanno immaginato insieme il progetto che racconta la bellezza della fotografia e dei ritratti stampati.

“Ricordi stampati” viene ospitato per la prima volta in un hotel arrivando in esclusiva al Verdura Resort di Sciacca. Grazie alla stampa fine-art, che verrà consegnata direttamente a casa, lo scatto durerà per sempre.