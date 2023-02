Borsa internazionale del turismo, tanti sindaci a Milano per la promozione del territorio

Tutti alla Bit di Milano per promuovere la provincia e sostenere il progetto di "Agrigento Capitale della Cultura".

Sono numerosi i primi cittadini che sono volati alla volta della capitale meneghina per partecipare alla Borsa internazionale del Turismo: all'interno del padiglione siciliano c'è ovviamente spazio anche per l'Agrigentino. In prima fila ci sono oltre al sindaco di Agrigento Franco Micciché, i primi cittadini di Ravanusa, Montallegro, Bivona, Sambuca di Sicilia e anche Lampedusa e Linosa.

"Insieme ad altri sindaci della provincia di Agrigento, presenti oggi all’evento turistico internazionale della Bit di Milano - dice sui social Carmelo D'Angelo -, per sostenere Agrigento Capitale della Cultura 2025 e rappresentare e promuovere con orgoglio il nostro territorio".

"Quest’anno le sensazioni sono più forti e l’orgoglio più grande per essere riusciti a portare 3 studenti dell’Istituto turistico di Lampedusa. Sono loro il futuro delle Pelagie - dice invece il primo cittadino Filippo Mannino".