Salute, screening gratuiti in piazzale Giglia di Lions e Leo club

Screening gratuiti in piazzale Giglia organizzati dai club Lions della zona 26 del distretto. Numerose le persone che hanno colto l’occasione e si sono sottoposte ai diversi screening offerti e a cura degli specialisti Tito Condello, Angelo Capostagno e Angelo Di Caro per il diabetologico; Carmelo Vitello e Marco Martello per il cardiologico; Antonio Bongiorno per la celiachia, Paolino De Marco per l’oncologico, Eliseo Giorgio per il visivo e Paola Buscemi per l’audiometrico.

A occuparsi della promozione degli screening oncologici sono stati i medici dell’Asp, Angela Matina e Domenico Costa. Inoltre era presente per la donazione degli occhiali da sole ai bambini sottoposti a screening e la raccolta degli occhiali usati la delegata distrettuale, Mariella Antinoro.

All'evento hanno partecipato diversi presidenti di Lions e Leo club: Giuseppe Caramazza, Adriano Barba, Danila Sollazzo, Giuseppe Arnone, Gioacchino Cimino e Antony Dalli Cardillo.



Così il presidente Caramazza: "La prevenzione e la conoscenza sanitaria sono due importanti fattori per ridurre le patologie e condurre una vita sana e longeva, inoltre, ritengo che vadano promosse delle azioni per rinsaldare il rapporto di fiducia tra pazienze e medico, un’alleanza forte contro le malattie, condannando ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario che deve lavorare in serenità".