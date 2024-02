Agrigento e Porto Empedocle festeggiano San Gerlando: un patrono "trascurato"

I festeggiamenti più sontuosi, tanto da restare negli annali storici di Agrigento, furono quelli del 1598, ordinati dal vescovo Giovanni Oroczo de Covarruvios. Quelli più significativi, in tempi recenti, furono invece nel 2019 quando San Gerlando tornò ad essere festeggiato, dopo 8 lunghissimi anni, nella "sua" cattedrale. E fu il momento in cui ci si appellò all'unità, alla concordia, alla solidarietà e alla comunione di intenti per guardare al futuro con più fiducia.

San Gerlando, patrono di Agrigento e di Porto Empedocle, è venerato dalla chiesa dal 1159. A prescindere dai riti liturgici - processione e pontificale - San Gerlando, per tanti agrigentini (forse la maggior parte) è sempre stato il giorno della "vacanza" da scuola, da lavoro, dagli impegni. Non sono paragonabili infatti l'affetto e i tributi in onore del compatrono San Calogero (che ha una festa che dura 8 giorni) rispetto all'uomo-santo la cui opera evangelizzatrice è stata rivolta ad alimentare la fede.

San Gerlando, quest'anno, viene festeggiato oggi perché la solennità liturgica (25 febbraio) è coincisa con la seconda domenica di Quaresima. Il tradizionale pontificale si terrà alle 18: ci sarà l’offerta dell’olio da parte della comunità ecclesiale di Bivona per la lampada del santo e gli oli della messa Crismale e la consegna della lampada itinerante per il cammino diocesano verso Assisiì. Dalle ore 16, la banda musicale dell’associazione bandistica intercomunale Bellini attraverserà le vie del centro storico fino alla cattedrale.

A prescindere dal sentire di molti agrigentini, la festa è - e resta - caratteristica della città, avvalorata da un’antichissima tradizione.