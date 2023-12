Riqualificazione degli impianti sportivi: arrivano soldi a Favara e Joppolo Giancaxio

Ci sono anche gli impianti sportivi di Joppolo Giancaxio e Favara fra i 13 che hanno ottenuto il via libera della Regione, e l'utilizzo del fondo unico nazionale per il turismo, per la riqualificazione. Complessivamente verranno investiti 3,5 milioni di euro.

"Abbiamo condiviso - afferma l'assessore regionale allo Sport Elvira Amata - le esigenze delle amministrazioni comunali. Sono certa che questa iniziativa, possibile grazie alla strettissima sinergia ormai fortemente consolidata con gli uffici del ministero del Turismo, costituirà un'ulteriore occasione, tra l'altro, per implementare significativamente anche l'attrattività turistica degli impianti che potranno essere utilizzati".