Turismo e accoglienza, riconoscimento per “Doric eco boutique”: è nella Top 50 dei resort di lusso italiani

Arriva un prestigioso riconoscimento per il “Doric eco boutique resort & Spa” di Agrigento: è stato infatti inserito nella Top 50 di “Italy Luxury 2024”, curata da Luciano Pignataro, Albert Sapere e Barbara Guerra, che presenta il meglio dell’Italia tra hotel, relais e residenze di charme che al proprio interno hanno anche un ristorante di alto livello e un servizio food & beverage di standard elevato. Con l’inserimento in guida, nella categoria eccellenze, è stato premiato l’impegno di Enzo Agrò, proprietario del resort, che ha reso la sua struttura, immersa in un contesto ambientale e paesaggistico unico e suggestivo, all’interno della Valle dei templi, circondato dalla natura, con uliveti, mandorleti, pistacchieti e vigneti, un fiore all’occhiello della ricettività luxury in Sicilia.

”A pochi chilometri da Agrigento - scrivono nella 50 Top Italy Luxury - il Doric eco boutique tesort ha tanti elementi per farsi ricordare. La vista sulla Valle dei templi è sicuramente il primo ad emozionare. Basta ambientarsi un paio di ore per capire quanta attenzione architettonica ci sia stata nel progettare questo luogo che ha una bella vivibilità, una grande attenzione alla sostenibilità e tanti pensieri intelligenti nel valorizzare il territorio di appartenenza. Le camere con piscina privata sono poi una chicca tutta da godere. Circondati da piante di ulivi secolari, mandorli e pistacchi ci aspettiamo e troviamo tanta Sicilia in tavola. Dalla prima colazione alla cena, infatti, un bel percorso tra tradizioni e ingredienti, con materie prima selezionate attentamente. In cucina e in sala giovani motivati e professionali”.

Il Doric è una esclusiva struttura 5 stelle che punta sul lusso ma anche sulla sostenibilità, investendo sulla qualità dell’accoglienza con 11 camere de luxe con piscina all’interno, 6 villette di cui 5 con la piscina privata e una con la jacuzzi, una queen panoramic con bagno turco, doccia emozionale e jacuzzi e 7 junior suite con vasca idromassaggio con vista sul tempio di Giunone. Ciò che rende davvero esclusivo il Doric sono le camere definite in ogni piccolo dettaglio dove gli ospiti sono equipaggiati con tutti i generi di comfort e le piscine private che la sera possono essere illuminate con diverse totalità di colori e durante il periodo invernale possono essere riscaldate. La struttura ha inoltre una piscina panoramica concepita essenzialmente come zona di relax con il bar incorporato che permette di sorseggiare un cocktail o un caffè o una granita anche seduti nell’acqua e una Spa panoramica, con sauna finlandese panoramica, la piscina con sedute idro panoramiche, il bagno turco, la doccia emozionale che completa il percorso con la stanza del freddo. Presente infine anche una palestra, sempre panoramica, con una sala gym con tapis roulant e attrezzi ginnici di ultima generazione.

Una struttura che ha puntato tantissimo sulla ristorazione e lo si vede già dalla colazione improntata sull’internazionalizzazione, quindi al salato ma che allo stesso tempo vede fortemente protagonista la Sicilia con molte sue tipicità culinarie come il salame e il formaggio con il pistacchio, gli arancini, le panelle, crostate al pistacchio e alle mandorle, marmellate con i frutti del territorio e deliziose granite al limone, al pistacchio e alle mandorle accompagnate da freschissime brioche. Molto particolari, e particolarmente apprezzati specialmente dai turisti, i picnic all’interno degli uliveti, dei mandorleti e dei pistacchieti presenti nella struttura. Davvero molto interessante e ricercata la proposta del ristorante all’interno del Doric Boutique Hotel, l’Ambrosia, con una cucina fine dining dove ogni piatto è curato nei minimi dettagli dalla brigata del ristorante.

“Siamo veramente felici e orgogliosi - ha detto il proprietario Enzo Agrò - di essere stati inseriti all'interno della guida 50 Top Italy Luxury che racchiude il meglio dell'ospitalità e dell'alta ristorazione a livello nazionale. Un ulteriore motivo di soddisfazione, inoltre, è stato nelle motivazioni dei curatori quello di aver dato attenzione alla sostenibilità della struttura che è da sempre stata alla base del nostro progetto. Un riconoscimento che premia il lavoro di tutto lo staff e che ci spinge a dare ancor di più il massimo per i nostri clienti”.