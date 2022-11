“Far conoscere al mondo le ricchezze del territorio”: siglata collaborazione tra Parco e società “Dante Alighieri”

A Casa Sanfilipppo, presso la sede del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la presidente del Comitato agrigentino della società “Dante Alighieri”, Enza Ierna, ed il direttore dell’Ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi Roberto Sciarratta

L’iniziativa mira ad estendere la cosiddetta “Rete di collaborazioni” tra il Comitato della società “Dante Alighieri”, gli enti e le associazioni presenti nel territorio della provincia di Agrigento. Dopo alcuni incontri propedeutici fra i dirigenti dei rispettivi sottoscrittori è stato approvato e firmato il protocollo che mira a far conoscere e a valorizzare in tutto il mondo le risorse di carattere storico-artistico-architettonico, paesaggistico, agroalimentare ittico presenti nel territorio agrigentino.

“Risorse - ha detto Enza Ierna - che rappresentano vere e autentiche ricchezze da proteggere e salvaguardare in prospettiva socio-economica e per il futuro delle generazioni giovanili. Le attività culturali già indicate nella premessa potranno essere concretizzate attraverso appositi incontri, convegni, conferenze, mostre, presentazione di libri, concorsi, manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, fotografiche, rassegne. Le tematiche e i contenuti da sviluppare potranno essere individuati nell’ambito di eventi riferibili al contesto provinciale, nazionale o internazionale”.