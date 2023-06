Il progetto "Diodoros" riscuote nuovi successi: è caso di studio per l'università di Pollenzo

Tutela della biodiversità e promozione del territorio attraverso i prodotti alimentari, l'università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, fa di un caso di studi del progetto Diodoros, voluto da alcuni anni dal Parco archeologico.

In particolare, dice una nota dell'ente regionale, stata avviata un'interlocuzione per dare vita ad un'ampia collaborazione a partite da viaggi didattici, parte integrante dei corsi dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo, con tappa a Casa Barbadoro, spazio nel cuore della Valle dei Templi che è stato destinato specificatamente alle attività di Diodoros.

"Lo scopo di questi viaggi - dice ancora la nota - è quello di mettere gli studenti in contatto con i creatori principali dei prodotti iconici della zona attraverso visite ed incontri, e di approfondire la loro conoscenza della cultura gastronomica e le tradizioni del territorio 'a tavola'. Un primo passo per conoscere le eccellenze, i diversi produttori, sapori e odori del territorio. Tra pochi giorni un primo gruppo di venti studenti internazionali iscritti al corso Master of Applied Gastronomy: Culinary Arts, accompagnati da due docenti, visiteranno la Valle dei Templi per approfondire la conoscenza del progetto Diodoros ed assaporare le eccellenze culinarie".

Ad accoglierli sarà il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, mentre a guidarli in un percorso multisensoriale e multidisciplinare sarà il concessionario Fabio Gulotta. Prevista, ovviamente, anche una parte "pratica" di preparazione dei cibi.