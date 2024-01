“Io Capitano” in corsa per gli Oscar, nel film di Matteo Garrone il suono è di Maricetta Lombardo

Dopo la recente candidatura ai Golden Globe arriva un’altra chance per portarsi a casa un premio internazionale. Ma stavolta si tratta della statuetta più ambita: il premio Oscar. Lo sapremo il prossimo 10 marzo, domenica notte, quando saranno svelati i vincitori. Il film di Matteo Garrone “Io Capitano” continua così a riscuotere molta attenzione all’estero, anche in territorio americano. Ed è un film che ha un’importante contributo “agrigentino” dato che il suono è stato curato da Maricetta Lombardo.

Il film racconta l’odisseta di due sedicenni senegalesi, due cugini con il sogno di diventare musicisti in Europa. All’insaputa delle loro famiglie tantano il viaggio verso l’Italia, uno dei tanti “viaggi della speranza” di cui ormai sentiamo parlare ogni giorno. Sarà un percorso drammatico e violento, attraverso il deserto del Niger, le carceri libiche, lo sfruttamento del lavoro fino alla traversata in mare che trasformerà l’adolescente Seydou nel “capitano” che il titolo del film suggerisce.

Per Maricetta Lombardo, che dopo le scuole superiori lasciò Agrigento per trasferirsi a Roma e frequentare il Centro sperimentale di cinematografia, si tratta di un’altra occasione per incrementare la sua bacheca di riconoscimenti. E’ stata infatti 2 volte vincitrice del David di Donatello, nella categoria “miglior suono”, per “Gomorra” e “Dogman”: anche questi film sono stati diretti da Matteo Garrone. Ben 5 Nastri d’argento per “Gomorra”, “Il racconto dei racconti”, “Dogman”, “Pinocchio” e “L’intrusa: i primi 4 sempre di Garrone e il quinto, invece, firmato da Leonardo Di Costanzo.