Nuovo "attacco" di Legambiente al progetto del rigassificatore: "Va contro gli obiettivi di Cop28"

"Sole e vento per la giusta transizione. No al rigassificatore". Se n'è discusso oggi pomeriggio a Casa Sanfilippo, nell'ambito della campagna "Sicilia carbon free" che è giunta alla terza edizione. A organizzare l'evento è stata Legambiente Sicilia.

"Il rigassificatore di Porto Empedocle - dicono gli organizzatori - va contro gli obiettivi globali in materia di energia concordati dall’Unione europea nel corso della Cop 28. Sia il governo nazionale che quello regionale, si intestardiscono ancora con le fonti fossili".

"Il rigassificatore di Porto Empedocle, insieme a tutti gli impianti e infrastrutture per il gas fossile – spiegano Anita Astuto, responsabile Energia e clima di Legambiente, e Daniele Gucciardo presidente del circolo Legambiente Rabat di Agrigento -, è ormai anacronistico poiché continuerebbe a promuovere l’estrazione e la combustione di gas per riscaldare o generare energia elettrica. Questo ritarderebbe il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione per la nostra regione e il nostro paese".

"Anche e soprattutto in Sicilia - dichiara, invece, Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente - non si riesce a cogliere la grande occasione di sviluppo sociale e ambientale legata alle rinnovabili. Il nostro Paese, attraverso il Piano Mattei, si sta candidando a diventare l’hub del gas e non quello delle rinnovabili. Una scelta insensata su cui è indispensabile un cambio di rotta".