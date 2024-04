Porto Empedocle, ok da prefettura e Aica: si completa la rete fognaria in via Abeti

Via libera al completamento della rete fognaria in via Abeti, a Porto Empedocle. Il comitato dei residenti ha espresso grande soddisfazione per la decisione del commissario unico alla depurazione di procedere alle opere di urbanizzazione.

Gli abitati del quartiere, con una nota, ringraziano il prefetto Filippo Romano, i funzionari e i tecnici intervenuti per avere preso "in seria considerazione le richieste e le possibili ripercussioni ambientali e igienico-sanitarie che ne potevano derivare".

"È stata messa finalmente - scrivono i residenti -, dopo 30 anni di attesa, la parola fine a un problema che affliggeva i residenti".