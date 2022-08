Lions Club, per la prima volta una donna al vertice: ecco la nuova presidente Marta Castelli

Per la prima volta una donna alla guida del Lions Club di Agrigento. E’ la giovane Marta Castelli, 22 anni, nominata nuova presidente. La cerimonia del “passaggio della Campana” è avvenuta nel corso di una cerimonia al Grand Hotel Mosè. Salvatore Malluzzo, presidente uscente ha fatto il suo discorso di commiato per poi passare il testimone a Mara Castelli, laureata in mediazione linguistica e culturale al Polo Universitario di Agrigento. Malluzzo ha voluto ringraziare tutti i soci nonché il direttivo uscente per il supporto dato e per il contributo offerto al club e alla comunità di Agrigento.

Marta Castelli ha invece illustrato ai presenti le linee programmatiche della sua presidenza, rimarcando l’importanza della collaborazione e della sinergia con le realtà associative del territorio. Ha inoltre presentato il nuovo direttivo che gli starà vicino nel corso del nuovo anno sociale 2022/2023. Direttivo così composto: Immediato Past-President, Salvatore Malluzzo; 1º Vice-Presidente, Eliseo Maria Giorgio; 2º Vice-Presidente e Tesoriere, Antony Dalli Cardillo; Segretario, Roberta Brucculeri; Cerimoniere, Turi Lo Sardo; Consiglieri del Presidente, Pietro Restivo e Sara Malluzzo; Revisore dei Conti, Francesco Bonfiglio. Nel corso della serata sono stati presentati due nuovi soci: Turi Lo Sardo e Marat Koshelev.

Sono stati insigniti del riconoscimento di “socio onorario” del Leo Club Agrigento Host, uno dei soci fondatori dello stesso club, Gianni Nicolò Panarisi e Paolo D’Amato, entrambi soci del Lions Club sponsor Agrigento Host. Molte le autorità Leo e Lions presenti nella cerimonia medesima, tra queste: la Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Fausta Dugo; il Vice Presidente del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Francesco Bellia; il Vice Cerimoniere del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Guglielmo Siracusa; la Chairperson Leo del Distretto Lions 108 Yb Sicilia, Gabriella Giacinti; il Delegato della V Area Operativa del Distretto Leo 108 Yb Sicilia, Guglielmo Giordano; il Presidente di Zona 26 del Distretto Lions 108 Yb Sicilia per l’anno sociale 2021/2022, Enrico Fiorella; il Presidente di Zona 26 del Distretto Lions 108 Yb Sicilia per l’anno sociale in corso, Mariella Antinoro; il Presidente del Lions Club Agrigento Host per l’anno sociale 2021/2022, Giuseppe Caramazza; il Segretario del Lions Club Agrigento Host, Giuseppe Castelli e il Presidente del Comitato “Comunicazione e Marketing”, Carmelo Butera. Con la cerimonia del passaggio di campana, dunque, inizia ufficialmente l’anno sociale che vedrà al “timone” del Leo Club Agrigento Host, per la prima volta, una donna.

Marta Castelli non ha consegnato nessun omaggio ai presenti ma ha nnunciato di voler concretizzare una donazione, a nome di tutto il Leo Club Agrigento Host, a favore del centro antiviolenza e stalking di Agrigento diretto da Antonella Gallo Carrabba come segno di interesse e di vicinanza del club.