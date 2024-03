Pasqua ad Aragona, in mostra l’opera “Il Venerdì Santo” di Gerlando Meli

“Il Venerdì Santo”, una delle opere più famose del pittore aragonese Gerlando Meli, sarà esposta per tutto il periodo pasquale nella biblioteca comunale di Aragona e resterà in permanenza. Meli dipinse il quadro in occasione di un’estemporanea di pittura organizzata dal Comune di Aragona durante la Pasqua del 1995. Lo stesso artista donò poi l’opera al Comune che da allora la custodisce negli archivi comunali. In questi giorni, eccezionalmente, sarà possibile visionarla gratuitamente nei locali della biblioteca comunale.

Scrive Don Augello già parroco di Aragona: Gerlando Meli nella sua pittura trasferisce il suo stato d’animo di vive emozioni raccolte in quel luogo dove lui vive e cresce dove ogni anno si ripete una commovente rappresentazione di festa che è il Venerdi Santo ad Aragona. In quest’opera, dove la vita e la morte conducono in duello e a vincere è la gioiosa speranza di una vita vissuta nella speranza e nella gioia, in questo cielo grigio e triste emergono due cipressi secolari che tutto sembrano custodire e trasmettere nei secoli di ogni uomo, il grande evento: il sacrificio del Cristo. Nell’opera tutto rivive, i colori chiari che sembrano uscire fuori dalla massa vogliono esprimere l’uomo che riconquista la libertà offerta da colui che ha pagato per tutti, e che riprende il cammino della vita in tra gioiosa speranza”.