Capitale italiana della cultura 2022, verdetto rimandato sulle 10 città finaliste

Verdetto rimandato. Il Mibact ha deciso di posticipare al 16 novembre la decisione della giuria sulla proclamazione delle dieci città e dei relativi progetti finalisti che concorreranno al titolo di Capitale italiana della Cultura 2022. In un primo momento, la decisione era attesa per oggi. In lizza, c'è naturalmente Palma di Montechiaro che ha presentato il dossier "Io Palma".

Il Mibact ha inoltre comunicato che, entro il 18 gennaio prossimo, si arriverù alla proposta al ministro della candidatura più idonea ad essere insignita del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2022.

"Noi abbiamo realizzato un progetto straordinario - dice il sindaco Stefano Castellino - puntando, in particolare, sul perdono. Non ci rimane che aspettare. La corsa continua...".