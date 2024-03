"Paesi che vai... luoghi, detti, comuni": Agrigento domani su Rai 2

Un viaggio urbano attraverso monumenti e luoghi della città, iniziando dalla Valle dei Templi, per poi proseguire con alcuni tra i più suggestivi edifici del centro storico: Paesi che vai... luoghi, detti, comuni..., in onda domani alle 14 su Rai 2, arriva ad Agrigento.

Con Livio Leonardi gli spettatori potranno scoprire Agrigento, avendo come guida il premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. Partendo dalla centrale Piazza Don Minzoni, il racconto proseguirà nella Valle dei Templi e nel Giardino della Kolymbethra. Gli spettatori potranno rivivere gli splendori della Magna Grecia, della quale Akragas era uno dei centri più ricchi e prestigiosi, prima di esplorare il cuore cittadino, partendo dalla cattedrale di San Gerlando. E ancora, la narrazione continuerà nel complesso monumentale di Santo Spirito, nella biblioteca Lucchesiana, che custodisce il libro più antico della Sicilia. Non mancherà una parentesi con i prodotti del territorio che hanno reso Agrigento celebre in tutto il mondo: granite, dolci e gelati.