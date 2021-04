Pasqua nel ricordo di Guazzelli, la pandemia blocca le celebrazioni per l'anniversario

La lapide in ricordo di Guazzelli

La pandemia cancella le celebrazioni in occasione del ventinovesimo anniversario dell'omicidio, compiuto dalla mafia, del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli.

Domani, in ossequio alle restrizioni legate alla pandemia, non verrà celebrata la tradizionale messa commemorativa, né si procederà, sul viadotto luogo dell’agguato, in contrada Gasena, alla deposizione della corona di alloro davanti al monumento.