La nipote di Gaspare Ambrosini in città: sulle tracce della sua famiglia e per comprare l’agnello pasquale

Favara ha ospitato Mirta Oriani Ambrosini, nipote e figlia adottiva di Gaspare Ambrosini. Ad accoglierla è stato il sindaco Antonio Palumbo che ha fatto da Cicerone nel farle visitare il castello Chiaramonte e la biblioteca. Ma lei, oltre a scoprire di più sulle proprie origini, ha concentrato la propria attenzione sull’agnello pasquale, il tipico dolce favarese ormai conosciuto in tutto il mondo.

“Il cibo è cultura - ha detto Palumbo - ed è un legame con il passato, un filo rosso che unisce generazioni e luoghi lontani. Abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare la professoressa che è parente del nostro illustre concittadino Gaspare Ambrosini. Un incontro fortuito in nome del cibo: era qui, per la prima volta in visita nella nostra Favara sulle tracce della sua famiglia, per comprare il nostro agnello pasquale. Una specialità che, appunto, le ha permesso di tornare indietro nel tempo, di rinsaldare un legame con le sue radici. Con lei abbiamo ragionato insieme per creare forme di collaborazione future, sempre nel nome di Gaspare Ambrosini.

L’acquisizione della sua casa, infatti, ci permetterà di lavorare alla creazione di una Fondazione che possa valorizzare una delle figure politiche più illustri di questa terra”.