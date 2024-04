"Boom" di feste dopo il divorzio tra coniugi, molti locali organizzano eventi a tema

Anche ad Agrigento e provincia è boom di feste per suggellare il divorzio tra marito e moglie. Basta con il silenzio e l’autocommiserazione da una parte e i pettegolezzi e gli sguardi di pietà dall’altra. Il divorzio, il passaggio dalla vita matrimoniale a quella da single, ora si festeggia. Nel capoluogo almeno un paio di locali organizzano eventi e cene a tema, in provincia il fenomeno sta prendendo piede specie sulla zona costiera.

Fu Christine Gallagher, nel 2006, a dare il via alla tendenza, scrivendo un vero e proprio manuale per una efficace organizzazione dei party di divorzio (fra le idee per la festa, quella di lanciare meloni scolpiti in modo che somiglino al viso dell’ex-partner). «Dobbiamo riconoscere che il divorzio è ok, e anzi, spesso è un passo positivo», disse al quotidiano inglese The Guardian. «Non significa che una persona ha fallito o che è stata scartata».

Molte culture prevedono specifici rituali per segnare il passaggio dalla vita matrimoniale alla vita da single. Le coppie divorziate in Giappone rompono la fede nuziale con un martello. I membri dell'etnia nordafricana di Beidane organizzano feste di divorzio per riaccogliere le donne nella comunità e segnalare ai potenziali pretendenti la loro disponibilità a risposarsi. In Italia, secondo l’Istat, tra il 1991 e il 2018 si è assistito a un vero e proprio boom dei divorzi: all’inizio degli anni 90 i divorziati erano circa 375 mila, adesso più di 1,6 milioni, eppure i party per sancire la fine del matrimonio non sono ancora così diffusi. E con l'andare del tempo, festeggiare per la fine di quello che per molte coppie è stato un incubo, è un rito irrinunciabile.