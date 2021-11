"Makari", in città si gira un episodio della fiction Rai: al via il casting per reclutare comparse

La seconda stagione della fiction “Makari”, ispirata ai racconti di Gaetano Savatteri, avrà un set tutto agrigentino. Si girerà infatti nel centro storico, nella Valle dei Templi e al Giardino della Kolymbethra.

Per questo è già stato avviato un casting per “reclutare” figuranti e comparse. Peppe Piccionello, Saverio Lamanna con la fidanzata Suleima, (gli attori Domenico Centamore, Claudio Gioè ed Ester Pantano) saranno al lavoro per tre settimane, tra novembre e dicembre.

La società cinematografica “Palomar”, che oltre a “Makari” ha prodotto gli episodi de “Il commissario Montalbano”, “Il commissario Maltese”, “Il nome della rosa” e “Il giovane favoloso”, invita tutti gli interessati a candidarsi scrivendo una mail all’indirizzo casting.generici@gmail.com.

Bisogna allegare 2 foto, una in primo piano e una a figura intera, ben visibili, senza occhiali e non in modalità “selfie”.

Inoltre vanno aggiunti carta d’identità (fronte/retro) e codice fiscale inserendo un recapito telefonico.

Per partecipare alle riprese è necessario essere in possesso di Green Pass e in ogni caso tutti saranno sottoposti a tampone o test sierologico a ridosso delle riprese. Le spese in tal senso saranno a cario della “Palomar”.